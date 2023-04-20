"Сердце ушло в пятки": давший отпор грабителям в США казахстанец рассказал об инциденте

Олжас Каныбек. Фото: instagram.com/oljas.kanybek

Казахстанец Олжас Каныбек рассказал блогеру и предпринимателю Руслану Шаекину подробности о нападении на него трех вооруженных грабителей в Соединенных Штатах Америки.

Руслан Шаекин отправился по делам в США и там встретился с Олжасом, узнав его историю. Так, Олжас Каныбек приехал в США на обучение. В тот день он отправился в один из районов Майами, чтобы приобрести iPhone по выгодной цене. Однако возможность сэкономить едва не стоила молодому человеку жизни.

"Если честно, сердце ушло в пятки, когда на меня направили оружие. Вся жизнь пролетела перед глазами - я ждал выстрела и на секунду растерялся, стало страшно. Я не ожидал, что такое может произойти. Сейчас я понимаю, что это было в течение доли секунды.

Потом я побежал за ними - мне стало обидно, потому что в портмоне лежали деньги, которые я копил и хотел отправить своей семье. Это задело мою гордость, я подумал, что я скажу маме, супруге, друзьям. Я собирал эти деньги, на чем-то экономил", - говорит Олжас.

Олжас и Руслан Шаекин. Фото: из архива Руслана Шаекина

Нападавшие разделились и побежали в разные стороны, Олжас бросился за одним из них и догнал его.

Как сообщили в МИД РК, Олжас отнял у нападавших телефоны, оружие и вызвал полицию.

Молодой человек вспоминает - отправляясь за телефоном, он не изучил заранее район, в который собирался. Между тем, этот район оказался весьма криминальным - по словам казахстанца, даже полиция патрулирует эту локацию лишь с воздуха.

По пути Олжас дважды проехал свою остановку - сейчас он называет это знаками судьбы, на которые вовремя не обратил внимание.

В столкновении с нападавшими Олжасу помогло занятие боксом - он уже 3,5 года тренируется по этому виду спорта.

Олжас и Руслан Шаекин. Фото: из архива Руслана Шаекина

"Я ходил на гитару, когда ко мне пристали двое ребят. А школа гитары и бокса находится в соседних зданиях. Я решил записаться на бокс, чтобы давать отпор. Когда я побежал за нападавшими, то не думал ни о чем, видимо, взыграла гордость. Мне было важно вернуть документы. В конечном итоге потерялись портмоне с деньгами, удостоверение личности и права; благо, паспорт я успел переложить в карман", - говорит парень.

Дома Олжаса ждет молодая жена - свадьбу пара сыграла в прошлом году. К тому же, он очень благодарен соотечественникам за поддержку - именно она помогла справиться с ситуацией. Также он отмечает, что большую помощь оказывают сотрудники посольства РК в Америке.

Напомним, Олжас Каныбек поделился историей о том, как в Соединенных Штатах Америки едва не стал жертвой грабителей, дав при этом нападавшим жесткий отпор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017545-serdtse-ushlo-v-pyatki-davshiy-otpor-grabitelyam-v-ssha-kazahstanets-rasskazal-ob-intsidente/