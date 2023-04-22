"У меня нет права сдаваться": многодетной матери из Алматы требуется лечение от рака

Айгуль Кирикбаева. Фото: из личного архива

Два года назад у дочери алматинки Айгуль Кирикбаевой обнаружили сужение пищевода. Но стоило справиться с одной бедой, как семью настигла другая: у самой Айгуль диагностировали рак, передает NUR.KZ.

В 2021 году у одной из младших детей-двойняшек Айгуль врачи обнаружили сужение пищевода. Девочке тогда едва исполнился год.

"Ей решили расширить пищевод, но повредили. Три месяца дочь лежала в реанимации, все, что она пила и ела, вытекало из горла. Для кормления поставили гастростому. Потом поехали в Турцию для пластики пищевода.

В Турции ее лечили год. А когда мы вернулись в Казахстан, у меня стало часто болеть горло. Я думала, из-за ангины. Потом на языке что-то выскочило. Я обошла семь врачей, мне назначали разные виды лечения, но ничего не помогало", - говорит Айгуль.

Через четыре месяца безуспешного лечения ее направили в онкологию, где врачи выявили рак на первой стадии. Айгуль сразу открыла сбор, чтобы пройти обследование в Корее и убедиться в правильности диагноза. Собрав деньги, она прошла чекап, по результатам которого алматинке сообщили: онкология развилась до третьей стадии.

Айгуль сделали операцию, которая длилась 14 часов, и отправили домой на месяц. Теперь ей предстоит пройти лучевую и химиотерапию. Однако на это нужно собрать 42 тысячи долларов - около 19 млн тенге.

С болезнью и материальными проблемами Айгуль борется одна. Чтобы отправиться на лечение в Корею, ей приходится нанимать няню, которая присмотрит за детьми, что тоже несет с собой расходы.

Кроме того, она вынуждена снимать квартиру и оплачивать аренду. Работать сейчас Айгуль не может: она трудилась аппаратным косметологом, но из-за проблем со здоровьем пришлось оставить работу.

"Я мама четверых детей - им по 3, 10 и 12 лет. Я у них одна. У меня нет права сдаваться. Ради них я буду бороться что есть сил. Если меня не станет, кого они будут называть мамой?" - заключила женщина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017515-u-menya-net-prava-sdavatsya-mnogodetnoy-materi-iz-almaty-trebuetsya-lechenie-ot-raka/