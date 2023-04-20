Спасатели призвали алматинцев подготовить тревожные чемоданчики
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В четверг, 20 апреля, в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, в связи с чем спасатели обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Сейсмотренировка начнется в 11:00.
"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место", - обратились к алматинцам в ДЧС.
Отмечается, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.
"Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь из здания", - предупредили спасатели.
В ДЧС подчеркнули, что подготовленность к чрезвычайным ситуациям является залогом сохранения жизни и здоровья человека. В связи с этим горожан просят принять активное участие в сейсмотренировке.
В департаменте напомнили, что на случай масштабной ЧС в Алматы развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.
"ПППН предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы", - говорится в сообщении.
Ранее алматинские спасатели рассказали казахстанцам, как собрать тревожный чемоданчик на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Тревожный чемоданчик - это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.
Что должно быть в тревожном чемоданчике
Сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан, следующие предметы:
- деньги;
- документы;
- аптечку первой помощи;
- воду;
- консервы;
- высококалорийную еду;
- средства личной гигиены;
- теплую одежду;
- плед;
- радиоприемник;
- фонарик на батарейках;
- спички;
- свисток.
На сайте "Электронного правительства" отмечается, что лучше подготовить два тревожных чемоданчика: один хранить дома в доступном месте, другой - в багажнике машины.
Что будет при землетрясении в Алматы
После серии разрушительных землетрясений в Турции корреспондент NUR.KZ направил запрос в МЧС РК, чтобы узнать, насколько службы экстренного реагирования готовы к возможному разрушительному землетрясению в Алматы - южная столица Казахстана располагается в сейсмоопасной зоне.
В министерстве нам рассказали, куда будут эвакуировать жителей и что делать алматинцам в случае объявления о сильных подземных толчках. Подробные ответы можно прочитать здесь.
Спасатели также подробно разъяснили, почему во время землетрясения безопасно находиться в алматинском метро.
Между тем, политолог Досым Сатпаев и экономист Касымхан Каппаров рассказали, с какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.
Досым Сатпаев напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.
Как вести себя при землетрясении
Как сообщается на сайте "Электронного правительства", при первых толчках землетрясения нужно выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.
При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение.
Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол - они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.
Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:
- обрушение отдельных частей зданий;
- падение битых стекол;
- оборванные электропровода;
- падение тяжелых предметов в квартире;
- пожары;
- неконтролируемое поведение людей при панике.
Как действовать при обрушении здания
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
Покидая помещение, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.
Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.
Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.
Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.
Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.
Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (номер телефона - 102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).
Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.
Как действовать в завале
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.
Помните: человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.
Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).
Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017496-spasateli-prizvali-almatintsev-podgotovit-trevozhnye-chemodanchiki/