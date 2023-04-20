Спасатели призвали алматинцев подготовить тревожные чемоданчики

Аптечка. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

В четверг, 20 апреля, в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, в связи с чем спасатели обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Сейсмотренировка начнется в 11:00.

"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место", - обратились к алматинцам в ДЧС.

Отмечается, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

"Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие и эвакуируйтесь из здания", - предупредили спасатели.

В ДЧС подчеркнули, что подготовленность к чрезвычайным ситуациям является залогом сохранения жизни и здоровья человека. В связи с этим горожан просят принять активное участие в сейсмотренировке.

В департаменте напомнили, что на случай масштабной ЧС в Алматы развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.

"ПППН предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы", - говорится в сообщении.

Пункты сбора населения при ЧС на карте Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Ранее алматинские спасатели рассказали казахстанцам, как собрать тревожный чемоданчик на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Тревожный чемоданчик - это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.

Что должно быть в тревожном чемоданчике

Сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан, следующие предметы:

деньги;

документы;

аптечку первой помощи;

воду;

консервы;

высококалорийную еду;

средства личной гигиены;

теплую одежду;

плед;

радиоприемник;

фонарик на батарейках;

спички;

свисток.

На сайте "Электронного правительства" отмечается, что лучше подготовить два тревожных чемоданчика: один хранить дома в доступном месте, другой - в багажнике машины.

Что будет при землетрясении в Алматы

После серии разрушительных землетрясений в Турции корреспондент NUR.KZ направил запрос в МЧС РК, чтобы узнать, насколько службы экстренного реагирования готовы к возможному разрушительному землетрясению в Алматы - южная столица Казахстана располагается в сейсмоопасной зоне.

В министерстве нам рассказали, куда будут эвакуировать жителей и что делать алматинцам в случае объявления о сильных подземных толчках. Подробные ответы можно прочитать здесь.

Спасатели также подробно разъяснили, почему во время землетрясения безопасно находиться в алматинском метро.

Между тем, политолог Досым Сатпаев и экономист Касымхан Каппаров рассказали, с какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.

Досым Сатпаев напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

Как вести себя при землетрясении

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", при первых толчках землетрясения нужно выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол - они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Как действовать при обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (номер телефона - 102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.

Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните: человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017496-spasateli-prizvali-almatintsev-podgotovit-trevozhnye-chemodanchiki/