Две недели ищут в Атырау пропавшую девочку

Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау уже две недели ведутся поиски пропавшей без вести 16-летней девочки. Спасатели проверяют все водоемы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По данным ведомства, 6 апреля девочка 2007 года рождения, не предупредив родителей, ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ней ничего не известно.

Сообщение о пропаже подростка поступило в ДЧС 7 апреля, с этого момента спасатели приступили к поисковым работам.

"В работах был задействован кинологический расчет оперативно-спасательного отряда. Спасатели, родственники, волонтеры, а также местные жители обследовали прибрежную территорию реки Урал, находящуюся в зоне поиска", - рассказали в департаменте.

В ходе поисков водолазы исследовали более 730 квадратных метров дна реки. Однако водолазные работы пришлось приостановить из-за повышения уровня реки, увеличения скорости течения и усиления скорости ветра.

"Поисковые работы усложняются большим количеством инородных тел под водой, низким уровнем видимости. Надводные поиски продолжаются", - добавили в ДЧС.

Что делать, если пропал человек

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

Родителям рекомендуется:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017481-dve-nedeli-ischut-v-atyrau-propavshuyu-devochku/