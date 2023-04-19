Около полусотни куланов выпустят в дикую природу Сарыесик-Атырау

Куланы. Фото: WWF

Порядка 50 особей куланов выпустят в дикую природу пустыни Сарыесик-Атырау, части из них наденут спутниковые ошейники, об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Так, в начале 20-го века вид оказался под угрозой исчезновения и куланы сохранились только в Туркменистане, в заповеднике "Бадхыз". В Казахстане в середине прошлого века животное полностью исчезло. Уже в 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана.

12 голов куланов были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес"; они быстро адаптировались, и их общее число стало стабильно расти из года в год.

В настоящее время, как говорят по Всемирном фонде дикой природы, крупные стада этих уникальных диких ослов обитают на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов.

Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять, считают во Всемирном фонде.

Куланы. Фото: WWF

Несмотря на то, что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории "Near Threatened" (виды, близкие к уязвимому положению).

"Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер – часть инфраструктуры необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье", – рассказали во Всемирном фонде дикой природы.

Отмечается, что уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик-Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик-Атырау – это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий.

Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты, говорят в фонде. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.

"Сохранение природы в Казахстане – одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

На часть особей будут установлены спутниковые ошейники. Это позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.

Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата, заключили в фонде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017383-okolo-polusotni-kulanov-vypustyat-v-dikuyu-prirodu-saryesik-atyrau/