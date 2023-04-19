Около полусотни куланов выпустят в дикую природу Сарыесик-Атырау
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Порядка 50 особей куланов выпустят в дикую природу пустыни Сарыесик-Атырау, части из них наденут спутниковые ошейники, об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Так, в начале 20-го века вид оказался под угрозой исчезновения и куланы сохранились только в Туркменистане, в заповеднике "Бадхыз". В Казахстане в середине прошлого века животное полностью исчезло. Уже в 1953 году были начаты активные работы по реинтродукции кулана в природу Казахстана.
12 голов куланов были привезены из заповедника "Бадхыз" в заповедник "Барсакельмес"; они быстро адаптировались, и их общее число стало стабильно расти из года в год.
В настоящее время, как говорят по Всемирном фонде дикой природы, крупные стада этих уникальных диких ослов обитают на трех особо охраняемых природных территориях Казахстана. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 4000 особей куланов.
Такая плотность считается рискованной, ведь куланы, как и другие животные, подвержены вспышкам инфекционных заболеваний, что потенциально может быть причиной их массовой смертности. Дабы уменьшить подобные риски, группировки необходимо расселять, считают во Всемирном фонде.
Несмотря на то, что численность кулана в последние десятилетия увеличивается, животное все еще относится к категории "редких и находящихся под угрозой исчезновения" видов и занесено в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного Союза охраны природы в категории "Near Threatened" (виды, близкие к уязвимому положению).
"Еще в конце 2022 года Программа развития ООН профинансировала перевозку около 50 животных из национального парка "Алтын-Эмель" в государственный природный резерват "Иле-Балхаш". Животные были размещены в построенном при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы временном вольере. Вольер – часть инфраструктуры необходимой для создания новой популяции куланов в Южном Прибалхашье", – рассказали во Всемирном фонде дикой природы.
Отмечается, что уже в ближайшее время планируется выпуск куланов в дикую природу пустыни Сарыесик-Атырау. Однако после выпуска необходима регулярная охрана и контроль за перемещением этих особей, ведь пустыня Сарыесик-Атырау – это более 10 миллионов гектаров совершенно не занятых людьми территорий.
Отсутствие выпаса и населенных пунктов в данной местности может привести к тому, что пустыня будет активно использоваться браконьерами для охоты, говорят в фонде. Поэтому мониторинг краснокнижных животных становится критически важной необходимостью.
"Сохранение природы в Казахстане – одна из важнейших задач на сегодня, ведь большая часть территории страны относится к "уязвимой". Связано это с изменением климата, многие районы здесь страдают от отсутствия воды. Кроме того, в республике все еще развито браконьерство, которое наносит огромный ущерб ее фауне. Только общими усилиями можно обеспечить, чтобы будущие поколения видели в степях и горах стада диких животных, а не голую пустыню или скалы", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
На часть особей будут установлены спутниковые ошейники. Это позволит специалистам государственного резервата "Иле-Балхаш" и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия обеспечить создание новой устойчивой популяции куланов в Казахстане.
Благодаря этому проекту в течение двух лет специалисты государственного природного резервата "Иле-Балхаш" смогут вести мониторинг перемещения куланов. Это позволит не только собрать уникальные научные данные для разработки биологических обоснований следующих выпусков в рамках реинтродукции в данном районе, но и обеспечит возможность охраны от браконьерства групп животных, находящихся на удалении от кордонов и стационаров резервата, заключили в фонде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017383-okolo-polusotni-kulanov-vypustyat-v-dikuyu-prirodu-saryesik-atyrau/