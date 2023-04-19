"Это неправильно": Токаев о желающей стать нефтяниками молодежи Мангистау

Жанаозен. Иллюстративное фото: gov.kz

Касым-Жомарт Токаев на совещании в правительстве указал на важность развития Жанаозена. По его словам, этот моногород полностью зависит от нефтегазовой отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что комплексный план развития Жанаозена был принят с учетом того, что этот моногород полностью зависит от нефтегазовой отрасли.

"Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение", - подчеркнул президент.

Он добавил, что на западе страны, особенно в Мангистауской области, молодежь в основном выбирает профессии, связанные с нефтегазовым делом.

"Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план", - заявил Токаев.

По его словам, молодые люди могут обучаться информационным технологиям.

"Нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день", - резюмировал глава государства.

Отметим, согласно информации на сайте акимата Жанаозена, Жанаозен - город в Мангистауской области, расположенный в 150 км к юго-востоку от Актау. На 2022 год население Жанаозена составляло 159 тыс. человек.

Город образовался на месте месторождения Узень. Изначально его населяли геологи-разведчики, открывшие здесь в 60-х годах прошлого века источники газа и нефти.

"В 1964 году была выбита котловина современного города нефтяников, образовался рабочий поселок городского типа. В нем впервые было создано нефтепромысловое управление на полуострове Мангистау", - говорится в материале акимата.

Статус города Жанаозен получил в 1968 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017364-eto-nepravilno-tokaev-o-zhelayuschey-stat-neftyanikami-molodezhi-mangistau/