Ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы отключат от холодной воды
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Завтра ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГПК "Алматы Су".
Как уточнили в компании, во вторник, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц А.Кекильбаева- Витебская-Гагарина-Левитана, а также в микрорайонах "Баганашил -2", "Казахфильм", "Нур Алатау".
В "Алматы Су" пояснили, что вводимые ограничения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода.
"На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.
Стоит отметить, на официальном сайте "Алматы Су" говорится, что предгорные районы города Алматы, южная часть Наурызбайского, Бостандыкского и Медеуского районов из-за низкой производительности, изношенностью и в основном отсутствием сетей и сооружений испытывает дефицит водоснабжения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017053-ryad-zdaniy-v-bostandykskom-rayone-almaty-otklyuchat-ot-holodnoy-vody/