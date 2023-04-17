Ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы отключат от холодной воды

Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Завтра ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГПК "Алматы Су".

Как уточнили в компании, во вторник, 18 апреля, с 9:00 до 18:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц А.Кекильбаева- Витебская-Гагарина-Левитана, а также в микрорайонах "Баганашил -2", "Казахфильм", "Нур Алатау".

В "Алматы Су" пояснили, что вводимые ограничения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода.

"На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.

Стоит отметить, на официальном сайте "Алматы Су" говорится, что предгорные районы города Алматы, южная часть Наурызбайского, Бостандыкского и Медеуского районов из-за низкой производительности, изношенностью и в основном отсутствием сетей и сооружений испытывает дефицит водоснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017053-ryad-zdaniy-v-bostandykskom-rayone-almaty-otklyuchat-ot-holodnoy-vody/