34-летняя женщина пропала в степи в Павлодарской области

Пропавшая. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

16 апреля около 18.00 жители села Бескауга выехали на своем авто в степной массив на поиски пропавшего скота. В результате чего потерялась женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Примерно в 25 км от села Бескауга в направлении села Жанажол супруги оставили авто и пошли в разные стороны, при этом договорились встретиться возле машины.

Около 19.00 мужчина вернулся к автомобилю и стал ждать жену, а позже обратился в полицию.

Накануне в селе была сильная метель и нулевая видимость. Также известно, что телефон пропавшая оставила в машине.

Сейчас полицией осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. Задействованы три единицы техники. Четыре поисковые группы, в числе которых личный состав УП Экибастуза, сотрудники МЧС и местные жители, продолжают работу.

Ведутся поиски в степном массиве близлежащих населенных пунктов. Ориентировки разосланы во все городские и районные ОП.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую необходимо предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Стражи порядка обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через 3 дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017016-34-letnyaya-zhenschina-propala-v-stepi-v-pavlodarskoy-oblasti/