"Такого никогда не видела": обледеневшее водохранилище в СКО сняли на видео

Водохранилище. Кадр из видео: instagram.com/sko_kz

Обледеневшее водохранилище сняли на видео в Северо-Казахстанской области. В департаменте по чрезвычайным происшествиям региона успокоили граждан.

Ролик опубликовали в местно паблике в Instagram sko_kz. Автор показал обледеневшее водохранилище и его окрестности.

"Сергеевка, водохранилище превратилось в ледяной корабль", - говорится в описании к ролику.

Подписчики поразились увиденному.

"Такого я никогда не видела", "Безумное зрелище", "Как же это красиво", 2 Самое красивое создает природа", - писали казахстанцы.

Случившееся на водохранилище прокомментировали в ДЧС СКО, граждан успокоили, что нет никакой опасности.

"Это временное явление и опасности для гидроузла не представляет", - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что в СКО уже несколько дней наблюдается сильный ветер. Согласно информации с официального сайта РГП "Казгидромет", специалисты объявили штормовое предупреждение в СКО на 16 апреля - из-за сильного ветра.

17 апреля в регионе ожидается сильный ветер - северный порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, а местами порывы будут достигать 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016943-takogo-nikogda-ne-videla-obledenevshee-vodohranilische-v-sko-snyali-na-video/