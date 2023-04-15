"Верим, что дочь пойдет своими ногами": казахстанка ищет 2,4 млн тенге на лечение ребенка

Вероника. Фото: из личного архива

Вероника Куликова из города Абай Карагандинской области страдает ДЦП. Девочка родилась раньше срока - на 32 неделе беременности. Об этом рассказала ее мама, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда Веронике исполнился месяц, нас выписали домой. После выписки из роддома мы наблюдались у специалистов. Я неоднократно говорила врачам, чтобы они обратили внимание на ножки, на что всегда получала ответ: "Все в норме, все хорошо, ждите".

Веря врачам, что это норма недоношенных детей, я успокоилась и делала все по назначению. Усиленно работать начали, когда платный массажист сказала, что дети так не развиваются в нашем возрасте", - вспоминает мама девочки Наталия Куликова.

Опасения массажиста подтвердились - диагноз "ДЦП" и инвалидность. Сейчас Веронике 9 лет. За это время она прошла курсы реабилитации в Астане, два раза родители возили ее в Китай, а, начиная с трех лет, она проходит постоянные длительные курсы в России в МЦ "Сакура".

"Благодаря частым реабилитациям Веронике получилось максимально восстановить двигательные функции. Конечно, мы верим, что дочь обязательно пойдет своими ногами. Это постоянная каждодневная работа, но, к сожалению, домашних занятий мало.

Ортопеды из России рекомендовали оперативное вмешательство. Мы старались этого избежать, но, к сожалению, без этого не обойтись. В 2019 году были проведены две сложные операции на ногах, затем семь недель ребенок находился в гипсе, а сразу после снятия началась длительная реабилитация в России", - говорит мама.

После еще двух курсов реабилитации Вероника научилась держать равновесие, делать самостоятельные шаги.

"Сейчас очень важный этап в жизни Вероники. Есть огромные шансы на самостоятельную ходьбу. После операции ребенок отлично ходит вдоль опоры, за руку, прекрасно ходит сама по квартире и в знакомых ей местах. Дочь учится во втором классе, посещает школу с педагогом-ассистентом", - делится Наталия.

Однако лечение платное, а это каждодневные занятия с ЛФК-специалистами. Вся сумма пособия по инвалидности уходит на занятия ЛФК. Собственные средства семьи исчерпаны. Сейчас на реабилитацию нужно 2,4 млн тенге.

Реквизиты:

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Карта привязана к номеру: +77765742020

Получатель: Наталия К., мама

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Карта привязана к номеру: +77765742020

Получатель: Наталия К., мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016802-verim-chto-doch-poydet-svoimi-nogami-kazahstanka-ischet-24-mln-tenge-na-lechenie-rebenka/