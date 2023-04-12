Шестиклассник пропал на западе Казахстана

Айтекеби Балмагамбет. Фото: ДП ЗКО / mgorod.kz

10 апреля в селе Большой Чаган района Байтерек ЗКО пропал мальчик 2010 года рождения. Полиция региона распространила ориентировку для поисков ребенка, передает портал "Мой город".

Так, по информации пресс-службы ДП Западно-Казахстанской области, 10 апреля в 21:00 из дома в селе Большой Чаган района Байтерек ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ученик 6 класса Айтекеби Балмагамбет 2010 года рождения.

Отмечается, что мальчик был одет в куртку черного цвета, синие брюки, черную шапку и ботинки черного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, попросили сообщить в отдел полиции района Байтерек по номерам: +7 (71130) 22-002, 22-448, +7 705 515 80 70 или в департамент полиции по номерам: 102, +7 (7112) 51 04 50, 92 10 26.

Что делать, если пропал ребенок?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее, говорится на сайте eGov.kz.

Отмечается, что в полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Как подчеркивают специалисты, ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Также важно придерживаться следующих правил:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

при наличии телефона у ребенка установить опцию "быстрый набор" на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016396-shestiklassnik-propal-na-zapade-kazahstana/