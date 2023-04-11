Незаконную пристройку к жилому дому начали сносить в Алматы (видео)

Снос. Фото: акимат Алматы

Двухэтажную пристройку к жилому дому, построенную без разрешительных документов, начали сносить в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля города.

Как рассказали в управлении, ранее была проведена проверка, результаты которой показали, что строительство осуществлено хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу.

Также не был привлечен авторский и технический надзор. О начале строительства владельцы также не уведомили управление.

"Исковые требования управления Алмалинский районный суд удовлетворил. 11 апреля начался снос пристройки в присутствии судебных исполнителей", - сообщили в управлении градостроительного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что по решению суда снесли летнюю террасу увеселительного заведения по проспекту Назарбаева, которую возвели незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016332-nezakonnuyu-pristroyku-k-zhilomu-domu-nachali-snosit-v-almaty/