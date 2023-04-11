Нарушения по проведению негласных следственных действий выявила Генпрокуратура

Генеральная прокуратура. Фото: facebook.com/GenProkRK

Генеральная прокуратура Казахстана выявила множественные нарушения по проведению негласных следственных действий за прошлый год, передает официальный сайт надзорного органа.

"В прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении НСД (негласных следственных действий - прим. ред.), из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2 244 НСД", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что причинами для отказа в даче санкции стали несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения.

"Проведенными в первом квартале этого года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что прокурорами выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконного проведения НСД.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в соответствии с частью 1-1 статьи 240 УПК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.

При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение 15 суток с момента уведомления, имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.

"Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК. По нарушениям Генеральной прокуратурой в адрес органов уголовного преследования внесены акты прокурорского надзора", – сообщили в ведомстве.

Добавим, что Генеральная прокуратура РК, согласно информации на сайте, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

С 2022 года должность генерального прокурора занимает Берик Асылов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016280-narusheniya-po-provedeniyu-neglasnyh-sledstvennyh-deystviy-vyyavila-genprokuratura/