Нарушения по проведению негласных следственных действий выявила Генпрокуратура
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Генеральная прокуратура Казахстана выявила множественные нарушения по проведению негласных следственных действий за прошлый год, передает официальный сайт надзорного органа.
"В прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении НСД (негласных следственных действий - прим. ред.), из них санкционировано 32 393 постановления, отказано в проведении 2 244 НСД", – говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что причинами для отказа в даче санкции стали несоблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения.
"Проведенными в первом квартале этого года проверками состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявлены нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования", – добавили в ведомстве.
Отмечается, что прокурорами выявлены многочисленные нарушения законности, связанные с несоблюдением порядка назначения НСД, отсутствием надлежащих обоснований их проведения, нарушением сроков, а также незаконного проведения НСД.
Как рассказали в Генпрокуратуре, в соответствии с частью 1-1 статьи 240 УПК лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу.
При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение 15 суток с момента уведомления, имеет право обратиться в специализированный следственный суд с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причиненного ущерба.
"Тем не менее в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК. По нарушениям Генеральной прокуратурой в адрес органов уголовного преследования внесены акты прокурорского надзора", – сообщили в ведомстве.
Добавим, что Генеральная прокуратура РК, согласно информации на сайте, от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.
С 2022 года должность генерального прокурора занимает Берик Асылов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016280-narusheniya-po-provedeniyu-neglasnyh-sledstvennyh-deystviy-vyyavila-genprokuratura/