"Очистить" речки от жилых строений предложили в новом генплане Алматы

Река Есентай. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В новом генеральном плане, проект которого появился на портале "Открытые НПА", предложили до 2040 года "очистить" городские речки от жилых строений, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно проекту генплана, в нижней части города появятся новые крупные объекты природного комплекса:

лесопарковая зона восточнее микрорайона Кок-Кайнар;

лесопарковая зона в логу между микрорайонами Шанырак-1 и -2;

водоохранные полосы малых рек и их протоков;

эспланада (широкое открытое пространство) вдоль проспекта Абая.

"Новые парки предусмотрены вокруг рыбопитомника, южнее микрорайона "Кулагер", севернее ТЭЦ-1. Известно, что вокруг ТЭЦ-1 находится "остров тепла", температура воздуха в котором выше на 5-7ºС, чем в остальной части города, из-за высокой концентрации загрязняющих веществ.

Вышеуказанный парк и интенсивное озеленение вокруг ТЭЦ-1 будет служить своего рода "легкими", которые позволят улучшить экологическую ситуацию в районе. На базе БАКа необходимо устройство нескольких искусственных водоемов для купания, а зимой - для катания на коньках, что позволит привлекать жителей для интенсивного отдыха круглый год", - говорится в генплане.

Также отмечается, что важным элементом единой системы озеленения являются поймы протекающих рек по территории города. Речки предлагается "очистить" от жилых строений в пределах водоохранных зон, по возможности расширить ширину коридоров до максимальных размеров.

Это позволит горным бризам глубоко проникать в тело города и улучшить экологическую ситуацию, подчеркивают авторы.

Вместе с этим, напомним, в генплане появилось предложение создать в Алматы океанарий - он будет располагаться в Парке первого президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016116-ochistit-rechki-ot-zhilyh-stroeniy-predlozhili-v-novom-genplane-almaty/