На 103 тыс. тенге оштрафовали ТОО в Жанаозене за невыплату зарплат на 24 млн тенге

Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Предприятие в Жанаозене не выплатило 62 сотрудникам заработные платы на более чем 24 млн тенге. ТОО оштрафовали, сообщает официальный сайт прокуратуры Мангистауской области.

"Прокуратура города Жанаозен провела анализ по соблюдению трудового законодательства в ТОО "ECSAD" и выявила нарушения. 62 работникам товарищества не выплатили более 24 млн тенге в качестве зарплаты за декабрь 2022 года и за февраль текущего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим ведомством было внесено представление об устранении нарушений законности в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.

"По результатам рассмотрения представления задолженность полностью погасили, восстановлены конституционные права работников", – добавили в прокуратуре региона.

За нарушение требований по оплате труда в соответствии с частью 1 статьи 87 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" на работодателя наложен штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Ранее в Минтруда сообщали, с начала текущего года государственными инспекторами труда были выявлены 95 предприятий, на которых задерживали зарплату 8,2 тыс. работников. Общая сумма задолженности составила 1,5 млрд тенге.

Также на сайте "Электронного правительства" говорится, что по нарушениям со стороны работодателя трудового законодательства, а именно по причине несвоевременных выплат заработной платы, согласно статье 191 Трудового кодекса РК, работник может обратиться с заявлением в местный орган по инспекции труда по месту расположения юридического лица.

Согласно статье 113 того же кодекса, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из официальной ставки рефинансирования Нацбанка на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016036-na-103-tys-tenge-oshtrafovali-too-v-zhanaozene-za-nevyplatu-zarplat-na-24-mln-tenge/