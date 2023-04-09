Американка, родившаяся в Астане, ищет биологических родителей в Казахстане

Сабина Джентри. Фото: личная страница в Facebook

Гражданка Соединенных Штатов Сабина Джентри, родившаяся в Астане, ищет своих биологических родителей, об этом она рассказала в группе Kazakh American Association в Facebook.

По словам 23-летней американки, она родилась в 2000 году в Астане. А спустя восемь месяцев ее удочерили и увезли в США.

Своих биологических родителей Сабина Джентри ищет уже несколько лет, но пока безрезультатно.

"Я родилась в Астане 27 февраля 2000 года в многопрофильной городской больнице №1. Мою родную маму зовут Гульнар Мухидиновна Идрисова, а моего биологического папу –Аскар Идрисов. Мое полное биологическое имя Сабина Аскаровна Идрисова. Моей маме было 29 лет, когда я родилась, и было указано, что я была ее второй беременностью. Так что, думаю, у меня где-то есть старший брат или сестра.

Все, что я знаю, это то, что моя биологическая мать дала ложный адрес, по которому ее не смогли найти, прежде чем меня отдали на законное удочерение", – говорится в сообщении.

Сабина Джентри добавила, что выросла в Вирджинии. Она окончила колледж и живет в Атланте, штат Джорджия.

Девушка отметила, что обратилась в эту группу, потому что видела, как другие люди находили своих биологических родителей, используя подобные сообщества в соцсетях.

Напомним, еще в 2020 году гражданин США Теодор Уолтон, которого усыновили в Казахстане, разыскивал своих братьев и сестер. Позже стало известно, что ему удалось найти родного брата в ВКО.

Также Эйжа Бергер, рожденная в Казахстане и удочеренная гражданами США, обращалась к казахстанцам с просьбой о помощи в поисках родителей. И ей тоже удалось их найти.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам страны, имеющей равнозначные с Казахстаном международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей.

Передача детей, состоящих на централизованном учете, на усыновление иностранцам осуществляется в случае невозможности передачи их на воспитание родственникам независимо от их гражданства и места жительства, гражданам РК, постоянно проживающим на территории страны и за ее пределами, по истечении трех месяцев со дня постановки на централизованный учет.

Дети, переданные на усыновление иностранцам, до выезда за пределы территории РК подлежат постановке на учет в МИД Казахстана.

Контроль за детьми, переданными на усыновление родственникам и гражданам РК, постоянно проживающим за пределами страны, иностранцам, осуществляется загранучреждениями Казахстана и уполномоченным органом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016032-amerikanka-rodivshayasya-v-astane-ischet-biologicheskih-roditeley-v-kazahstane/