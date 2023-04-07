Женщину с малолетними детьми за рулем сняли на видео в Алматы

Женщина с детьми за рулем. Кадр из видео: t.me/kris_p_alm

В Сети появилось видео, озадачившее пользователей: судя по кадрам, на коленях автоледи во время вождения сидел маленький ребенок. Видео прокомментировали в полиции Алматы, пишет корреспондент NUR.KZ.

На видео в Алматы засняли женщину за рулем авто, на коленях которой во время вождения сидел маленький ребенок. На другом пассажирском сиденье, судя по видео, также находился ребенок. Соответствующий видеоролик опубликовали в Telegram-канале "КрисПи Алматы".

"За рулем с двумя детьми", – гласит подпись к посту.

Кадры прокомментировали в Департаменте полиции южной столицы.

"В настоящее время проверочные мероприятия по данному факту проводит Управление местной полиции службы ДП города Алматы. Правонарушитель непременно будет установлена и привлечена к ответственности в соответствии с законодательством РК", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города.

В ноябре прошлого года пользователи Казнета удивились автоледи из Астаны, которая водила машину с грудным ребенком на руках. Когда об этом узнали в столичной полиции, стражи порядка провели с ней профилактическую беседу о нарушении требований перевозки детей. Затем сотрудники спецбатальона ДП Астаны подарили ей детский стульчик для кормления.

Согласно правилам, утвержденным правительством, запрещается перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении механического транспортного средства – при отсутствии специального детского удерживающего устройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015943-zhenschinu-s-maloletnimi-detmi-za-rulem-snyali-na-video-v-almaty/