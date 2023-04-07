Жилье без газа и света выдали инвалидам и многодетным в Шымкенте

Женщина набирает воду. Кадр из видео: КТК

Инвалиды и многодетные в Шымкенте получили арендные квартиры, где нет газа и электричества. Людям приходится готовить еду на улице. Новоселы винят в бедах застройщика, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что девятиэтажку в районе Шымсити построили три года назад, а первые жильцы стали заселяться туда прошлой осенью. В этот дом переехали инвалиды, многодетные и неполные семьи.

Вскоре выяснилось, что к новостройке не проведен газ, а воду и электричество часто отключают.

Как отметили корреспонденты, местные жители приспособились к положению дел и соорудили печь, чтобы готовить еду во дворе дома.

"На 10 домов - один "титан". Свет отключают постоянно, мы включаем это оборудование, но пока доносим еду до квартиры, она остывает. Пока ждали газ, у нас теперь свет пропал совсем. Издевательство просто какое-то. Гостей не пригласишь – где готовить?! А в семье у меня одни инвалиды", - жалуется Гульнар Жантаева.

По словам журналистов, если раньше электричество отключали на время, то теперь ждать его в ближайшее время даже не стоит - так считают местные жители.

Как оказалось, застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов. Теперь ему придется исправлять недочеты. Тем временем жильцов предупредили, что света не будет до конца месяца.

"Начали выяснять, почему свет отключили. Оказалось, что у нас даже лицевого счета нет. И теперь говорят, что ближайшие 20 дней электричество не подадут. Предъявляем претензии застройщику, а он отвечает, что нам его еще и благодарить надо, что построил этот дом. Говорит: "Кому не нравится, пусть в элитный дом переезжает!" - рассказывает Шайзада Рахметова.

Как отметили корреспонденты, даже такое жилье досталось его обитателям с трудом - долгие годы им пришлось стоять в очереди.

Жалуются местные и на качество строительства - говорят, что зимой невыносимо холодно. А для инвалидов вообще нет никаких условий.

"Здесь очень много инвалидов проживает. Можно же было пандусы построить. Хотя бы железки установили, чтобы можно было подняться", - возмущается Айгуль Югай.

Жители этой многоэтажки решили обратиться в акимат. Власти города пообещали, что электричество подадут в ближайшее время, а вот с газом придется потерпеть, пока не заселятся все пять жилых домов.

"В течение этой недели мы приведем в порядок все документы. Пройдем в каждую квартиру и заактируем все недочеты. Дальше уже на основании этого будем проводить работу и исправлять", - заявил руководитель управления строительства горакимата Мадияр Байымбетов.

По информации корреспондентов, чиновники заверили, что застройщик устранит все недочеты. Гарантийный срок действует до конца этого года.

Источник: КТК

Отметим, согласно закону "О жилищных отношениях", жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованные местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляются в пользование нуждающимся в жилье и состоящим на учете гражданам Республики Казахстан, относящимся к:

1) ветеранам Великой Отечественной войны;

1-1) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

1-2) многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей с инвалидностью;

3) государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности;

4) гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Предоставляемые государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности, жилища, кроме жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, приравниваются к служебным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015809-zhile-bez-gaza-i-sveta-vydali-invalidam-i-mnogodetnym-v-shymkente-video/