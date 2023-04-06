Ядовитые приманки для крыс появятся в парках и у водоемов Астаны

Крыса. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей Астаны предупредили о начале дератизационных мероприятий. Ядовитые приманки для крыс разложат в парках, у водоемов и на кладбищах столицы, передает официальный сайт города.

Управление охраны окружающей среды и природопользования приступило к весенним работам по проведению дератизационных мероприятий в Астане.

Как сообщили в ведомстве, обработке подлежат частный сектор и открытые территории, в том числе парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища.

Жителям частного сектора будут выдаваться бесплатные специальные ядоприманки для борьбы с грызунами, а также им проведут инструктаж по безопасности.

"Дератизация будет проходить в три тура (дезинфекторы будут заходить в каждый жилой массив по три раза). Планируется обработка более 28 тысяч жилых домов", – говорится в сообщении столичного акимата.

Кроме того, домовладельцам напомнили, что раскладывать ядоприманки необходимо в труднодоступных от детей местах – в подвалах или на крышах домов.

"Дератизация будет проводиться и на открытых территориях. Ядовитые приманки будут раскладываться в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 264 гектара", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что проводить дератизацию необходимо для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Добавим, что, согласно информации на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, при жалобах на наличие грызунов, тараканов, клопов, комаров профилактическую дератизацию проводит жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Профилактическая дератизация должна проводиться два раза в год, в весенний и осенний периоды.

Также нужно знать, что, в соответствие с пунктом 1 статьи 107 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах своего проживания. Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации города, которые осуществляют работу по борьбе с вредителями.

А в многоэтажных домах плановые работы по уничтожению грызунов должны проводиться КСК 1 раз в квартал в подвалах, подъездах, чердаках жилых домов, мусорных урн и вокруг них, а также в канализационных колодцах путем найма дезинфекционных организаций. Затраты на эти работы включены в оплату коммунальных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015750-yadovitye-primanki-dlya-krys-poyavyatsya-v-parkah-i-u-vodoemov-astany/