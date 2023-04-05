Курьезный случай произошел с девушкой в Павлодаре

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Курьезный случай произошел в Павлодаре, где в полицию обратилась девушка с просьбой помочь ей попасть домой. Оказалось, что она была в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась павлодарка и сообщила, что не может попасть к себе домой. По ее мнению, в квартире якобы находились двое посторонних мужчин, забравшихся туда через балкон.

На место выехал участковый инспектор. Он помог девушке открыть входную дверь, так как, будучи в алкогольном опьянении, она не могла это сделать самостоятельно.

Затем, войдя в квартиру, страж порядка по просьбе горожанки тщательно проверил все комнаты, но никого там не оказалось. Перед уходом сотрудник проверил, заперла ли девушка изнутри входную дверь.

Полицейские отмечают, что ежедневно в Павлодаре на пульт оператора "102" поступает порядка 300-500 вызовов разного рода и не во всех случаях необходимо вмешательство правоохранителей. Также стражи порядка оказывают помощь в решении бытовых вопросов. Бывают и курьезы.

Например, недавно стало известно о необычной истории, когда житель города притворился жертвой бытового насилия, чтобы выселить гражданскую жену брата. Мужчина в один из праздничных мартовских вечеров позвонил в полицию и утверждал, что возлюбленная его родственника хочет облить его кипятком. Оказалось, что он просто выдумал эту историю из-за неприязни к женщине. На него составили административный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015602-kureznyy-sluchay-proizoshel-s-devushkoy-v-pavlodare/