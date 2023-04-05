Чай и хлеб: в Алматы уволили работников детсада, на который пожаловались родители

Ребенок макает хлеб в чай. Кадр из видео: Telegram/EGOV.PRESS

Несколько человек лишились работы в детсаду после проведенной проверки. Она была назначена из-за того, что родители пожаловались на питание детей в виде чая и хлеба, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел в середине марта - один из родителей снял на видео, как дети едят в государственном детском саду, макая хлеб в черный чай. Тогда в акимате Алматы обещали провести проверку.

Она действительно состоялась и, как сообщили в акимате, в ходе мониторинга по выявленным нарушениям, а также за недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям освобождены от занимаемой должности заведующая, медицинская сестра и методист детского сада.

Кроме того, наложено дисциплинарное взыскание воспитателю группы, кладовщику и повару.

"За ослабление контроля за работой дошкольных организации района и города приняты меры дисциплинарного взыскания к главному специалисту отдела образования Алатауского района и руководителю отдела дошкольного воспитания и обучения Управления образования города Алматы", - рассказали в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015583-chay-i-hleb-v-almaty-uvolili-rabotnikov-detsada-na-kotoryy-pozhalovalis-roditeli/