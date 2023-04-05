"Сказал, что скоро вернется": павлодарец пропал после расставания с девушкой

Илья Сагайдак. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

В Павлодаре почти две недели полицейские, родственники и волонтеры занимаются поисками 32-летнего Ильи Сагайдака. Мужчина 23 марта вышел из дома без телефона, денег и документов, сказав, что скоро вернется, однако до сих пор его никто не видел, передает корреспондент NUR.KZ.

Илья Сагайдак ушел из дома в Павлодаре 23 марта в обеденное время. Волонтеры на своей странице в Instagram указывают, что у мужчины были большие планы, поэтому неясно, почему он пропал.

“Парень положительный абсолютно, ни пьет, ни курит. С девушкой встречался 6 месяцев и расстался. Переживал из-за этого. Плюс еще взял кредит на обучение и непонятно, что у него случилось. Он все оставил дома: телефон, деньги, документы, просто вышел, сказал, что скоро вернется, и исчез”, - поделилась руководитель поисковиков "Vita" Екатерина Кудрявцева.

Поисками мужчины сейчас занимаются волонтеры, родные и близкие, полицейские. Ведутся они по всей области, однако пока никаких результатов это не дало.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту открыто розыскное дело.

Полицейские отмечают, что объявления о розыске без вести пропавших можно встретить во многих населенных пунктах и соцсетях. Даже самый внимательный родитель может столкнуться с исчезновением ребенка, а заботливые семьи - с пропажей близких и родных им людей.

При этом обстоятельства исчезновения могут быть самыми разными, а проведение самостоятельных поисков не всегда дает положительные результаты и снижает шансы розыскных мероприятий по "горячим следам" сотрудниками полиции и волонтерами.

Три главных фактора в поиске пропавших:

своевременное обращение в полицию;

предоставление полной информации о времени, месте пропажи, причинах, предшествовавших исчезновению человека;

участие в поисках максимально возможного количества сотрудников, волонтеров и общественности.

Отсутствие фотографии пропавшего и исчезновение на территории об­служивания другого органа внутренних дел не является основанием для отказа в приеме заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015553-skazal-chto-skoro-vernetsya-pavlodarets-propal-posle-rasstavaniya-s-devushkoy/