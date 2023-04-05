Шесть казахстанцев вошли в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Владимир Ким. Фото: kazakhmys.kz

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира. В этот список попали также шестеро казахстанских бизнесменов, передает корреспондент NUR.KZ.

По версии Forbes, самым богатым казахстанцем является Владимир Ким. Он расположился на 591-м месте рейтинга. Ким, по информации издания, ушел с поста председателя KAZ Minerals в 2013 году, но входит в совет директоров в качестве неисполнительного директора. Также он владеет контрольным пакетом акций ТОО "Корпорация Казахмыс". Его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов.

Тимур и Динара Кулибаевы заняли 636-ю строчку рейтинга и, согласно данным журнала, владеют активами на сумму 4,3 млрд долларов каждый. Отмечается, что Кулибаев и его супруга Динара владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана.

На 787-й строчке рейтинга оказался Вячеслав Ким. Он является председателем совета директоров Kaspi.kz. Его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов.

В списке самых богатых людей мира есть генеральный директор и основатель Freedom Holding Тимур Турлов. Он разместился на 949-м месте с состоянием в 3,1 млрд долларов.

И последним в этом списке казахстанцем стал Булат Утемуратов, который расположился на 1104-й строчке рейтинга. Его состояние Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов. Утемуратову, по данным журнала, принадлежит Sky Mobile (операторы связи Beeline в Казахстане и Кыргызстане), франшиза фастфуда Burger King в Казахстане.

Напомним, президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно потеснил Илона Маска в рейтинге богатейших людей планеты, теперь французский бизнесмен занимает первую строчку.

Добавим, что журнал Forbes в режиме реального времени обновляет данные о состоянии всех миллиардеров, которые входят в его рейтинг. В своих расчетах издание учитывает котировки фондовых рынков и прочие обстоятельства, которые влияют на активы бизнесменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015549-shest-kazahstantsev-voshli-v-reyting-bogateyshih-lyudey-mira-po-versii-forbes/