Почему пилоты "Казавиаспаса" массово подают заявления об увольнении, рассказал Ильин

Вертолет "Казавиаспас". Иллюстративное фото: gov.kz

Глава МЧС в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, почему вертолетчики "Казавиаспаса" массово написали заявления об уходе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ильина, что могло стать причиной массового заявления об уходе вертолетчиков "Казависапаса".

"Сейчас проводится служебное расследование по всем направленным заявлениям. Результаты проверки не заставят себя долго ждать. Требования и недовольства были связаны и с заработной платой", – сообщил в ответ Юрий Ильин.

Он также отметил, что летный состав, который в том числе писал заявление об уходе, получал хорошую заработную плату.

"Неплохие денежные средства и за полеты: если не раскрывая никого, то за год доходы пилотов, которые в том числе и писали, достаточные – более 20 млн тенге. Что касается работы в структуре МЧС, то, естественно, МЧС работает не всегда в благоприятных условиях, не всегда условия проживания или базирования состава в пятизвездочном отеле, будем разбираться по каждому случаю", – заверил глава ведомства.

Министр позже добавил, что на сегодня 23 человека подали заявление.

"Пока мы никого не уволили. В дальнейшем по результатам проверки будет принято решение. Кто-то, если изъявит желание, будет уволен.

Но должны предупредить, что на них потратили бюджетные средства на обучение, и, в соответствии с соглашением, которое заключается между персоналом и администрацией предприятия, этот человек должен компенсировать средства, которые были потрачены на его обучение", – заявил Ильин.

Добавим, что по информации на сайте компании, основным предметом деятельности АО "Казавиаспас" является оказание авиационных услуг уполномоченному госоргану в области гражданской защиты и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.

Воздушные суда МЧС РК выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны чрезвычайных происшествий. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов Алматы с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров.

Кроме того, "Казавиаспас" занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015532-pochemu-piloty-kazaviaspas-massovo-podayut-zayavleniya-ob-uvolnenii-rasskazal-ilin/