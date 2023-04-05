Рыбалку запретили на два месяца в Казахстане

Рыбалка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане с 5 апреля введен запрет на ловлю рыбы в период нереста. Нарушителям грозят штрафы и тюремные сроки, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Акция "Нерест", проводимая в целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста, продлится до 5 июня.

"Основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции", – говорится в сообщении.

В полиции предупредили, что за нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 383 "Нарушение правил рыболовства" КоАП в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП, и уголовная ответственность по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов" до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что на акваториях каждого региона страны введены разные сроки запрета на ловлю рыбы с учетом региональных особенностей.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", нерест – это процесс выметывания рыбами зрелой икры и последующее ее оплодотворение.

Нерестилище – место нереста рыб.

Отметим, что базовые требования в сфере рыболовства установлены законом РК "Об особо охраняемых природных территориях" и законом "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Они были приняты с целью обеспечить сохранность и биологическое разнообразие, уникальность естественных экологических систем в стране.

На основании этих законов созданы правила рыболовства. Любители-рыболовы должны знать, где рыбалка разрешена всегда и без путевок, а где существуют запреты и ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015504-rybalku-zapretili-na-dva-mesyatsa-v-kazahstane/