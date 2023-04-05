Массовое облысение и потеря зубов: астанчане обвинили ЛЭП в проблемах со здоровьем

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Жители одной из улиц в Астане утверждают, что из-за нависающих над их домами высоковольтных линий у них начались проблемы со здоровьем, сообщает сайт телеканала КТК.

Астанчане утверждают, что страдают онкологическими заболеваниями, теряют волосы и даже зубы. Как сообщили корреспонденты, в одном из районов Астаны высоковольтные линии электропередачи проходят прямо над жилыми кварталами частного сектора.

Подчеркивается, что дома здесь появились намного раньше ЛЭП, которые становились все более грузными и обрастали новыми мощностями, в отличие от водопроводов, канализации и дорог. Местные жители рассказывают, что ЛЭП начали строить еще в девяностые годы

Отмечается, что сначала жителей пообещали переселить отсюда, но этот процесс остановился после того, как были снесены всего две постройки.

Жильцы района утверждают, что за годы жизни под 110-киловаттными линиями у многих начались серьезные проблемы со здоровьем.

"У меня брат родной, у него онкология. Он также здесь жил. Давайте далеко ходить не будем. Мне 32 года, я беззубая, и у меня так же волосы выпадают", - жалуется Арайлым Садалина.

С подобными проблемами сталкиваются и другие.

"За свою жизнь боимся. У нас все болеют. Давление у меня тоже. У детей, у жены волосы выпадают. Лысые уже стали", - рассказал Тохтар Альжанов.

Проблем, как отметили корреспонденты, добавляет и болотистая местность - одна из многотонных опор накренилась. Электрики подперли столб бетонным блоком, но и он почти ушел под землю.

В электросетевой компании признали наклон опоры - эксперты за ситуацией наблюдают и ежегодно делают замеры. В то же время устранить крен мешает жилой дом, который, как и другие по соседству, все никак не снесут.

Помимо этого энергетики заявляют, что ЛЭП установили в соответствии со всеми нормами, а в стесненных условиях от крайнего к земле провода до постройки по правилам может быть 4 метра - здесь больше.

Сотрудники СЭС говорят, что проверки повышенного излучения не выявили.

"Во время лабораторных инструментальных исследований было проведено 35 измерений и отобрано 75 проб. По результатам превышения нормативных показателей на улице Сырдарья не наблюдалось", - заявил главный специалист отдела контроля за коммунальными объектами столичного СЭС Азамат Куаныш.

Тем временем в организации, которая отвечает за снос, пояснили, что демонтаж будет зависеть от перерасчета бюджета - он должен состояться в середине месяца.

"Сейчас вопрос финансирования стоит – на объект деньги еще не выделили. Собственники звонят в неделю один раз. Обязательно встречаемся с ними. Объясняем, что да как", - сообщил главный специалист отдела изъятия земельных участков Думан Оспанов.

Источник: КТК

Согласно правилам определения размеров земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи, минимальный размер земельного участка для размещения опоры воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и выше определяется как:

площадь контура, отстоящего на 1 метр (далее – м) от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками других категорий земель, кроме земельных участков, предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

площадь контура, отстоящего на 1,5 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, предназначенных для размещения опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015476-massovoe-oblysenie-i-poterya-zubov-astanchane-obvinili-lep-v-problemah-so-zdorovem/