Фонд Сороса в Казахстане преобразуют в экспертный центр

Джордж Сорос. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Фонд "Сорос-Казахстан" трансформируют в экспертно-аналитический центр CAPS (Central Asian policy studies) Unlock, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Новый экспертно-аналитический хаб, как сообщили в фонде, будет вырабатывать наилучшие подходы к решению проблем центральноазиатского региона.

Отмечается, что фонд "Сорос-Казахстан" работал в течение 28 лет.

"CAPS Unlock будет проводить прикладные исследования и организовывать дискуссии по широкому ряду вопросов, включая социально-экономическое неравенство, вызовы в сфере цифровой демократии, образования, в области климатических изменений, а также геополитическое и геоэкономическое позиционирование Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Также специалисты будут изучать проблемы, связанные с идентичностью, исторической памятью и сохраняющимися последствиями колониального прошлого региона. Центр намерен исследовать и учитывать технологические тенденции, прогнозировать их влияние на важнейшие сферы.

Подчеркивается, что создание регионального аналитического центра (think tank) является частью глобальной трансформации сети фондов Открытого общества.

В попечительский совет организации вошли авторитетные эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Сообщается, что новый центр готов сотрудничать с международными институтами, включая ООН и ОЭСР.

На официальном сайте организации сообщается, что фонд Сорос-Казахстан (ФСК) – казахстанская неправительственная благотворительная организация, учрежденная Институтом Открытого Общества (OSI) в 1995 году с целью продвижения ценностей открытого общества в Казахстане.

В рамках деятельности своих программ ФСК содействовал:

продвижению принципов равенства, справедливости, соблюдения прав человека и верховенства закона;

обеспечению бюджетной прозрачности и подотчетности;

повышению толерантности и гражданской активности.

Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) - часть Фондов Открытого Общества - сети офисов и фондов, учрежденных филантропом Джорджем Соросом.

Фонды Открытого Общества работают во всем мире с целью развития динамичных и толерантных обществ, чьи правительства подотчетны и открыты к участию всех граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015377-fond-sorosa-v-kazahstane-preobrazuyut-v-ekspertnyy-tsentr/