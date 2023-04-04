Казахстанка 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто

Жительница Атырау. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Жительница Атырау 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто. Разобраться в ситуации ей помогли стражи порядки. Подробности этой необычной истории озвучиваются в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Как рассказали правоохранители, 57-летняя жительница Атырау в 2008 году продала свою "ГАЗель", однако продолжила оплачивать все налоги и штрафы за автомобиль, потому что не сняла его с регистрации.

Женщина последние 5 лет стала искать машину, а в прошлом году пришла на прием к начальнику административной полиции ДП Атырауской области Руслану Мажитову.

После чего стражи порядка начали поиски автомобиля и выяснили, что он находится в Каскелене. Там же и был обнаружен нынешний его владелец.

Казахстанка сняла "ГАЗель" с регистрации, а действующий хозяин согласился ей возместить 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов.

Жительница Атырау поблагодарила полицейских за проделанную работу.

Как отмечается на портале egov.kz, для того, чтобы зарегистрировать, поставить или снять с учета транспортное средство, необходимы:

документ, удостоверяющий личность;

уплата пошлин и сборов;

технический документ;

ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы транспортного средства, временно ввезенного в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе;

приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов частного предпринимательства), если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, номерной агрегат;

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства;

при замене шасси, рамы или несущего кузова транспортного средства: согласованные с Комитетом административной полиции МВД разрешение изготовителя базового транспортного средства или его официального представителя, официальные технологические документы изготовителей базового транспортного средства, утвержденная конструкторская документация, а также заключение, вынесенное уполномоченным сотрудником ОВД по результатам осмотра транспортного средства;

свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 18 к ТР ТС 018/2011 при государственной регистрации транспортного средства, находящегося в эксплуатации и зарегистрированного на единой таможенной территории Таможенного союза, в связи с его переоборудованием;

одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси транспортного средства.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации постоянного места жительства, справке или свидетельстве о регистрации юридического лица, об оплате налога, пошлин и сборов, содержащиеся в государственных информационных системах, работник госкорпорации "Правительство для граждан" получает из соответствующих государственных информационных систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015337-kazahstanka-15-let-oplachivala-nalogi-i-shtrafy-za-prodannoe-avto/