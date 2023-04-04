Подросток представился 12-летней девочкой и позвал на встречу жителя Петропавловска

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Петропавловске 26-летний мужчина пришел на встречу к "несовершеннолетней девочке", которая оказалась разыгравшим его подростком, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Ситуация приобрела огласку после того, как в Сети появилось видео, на котором мужчина спорит с подростками. Запись была опубликована в Instagram-паблике "Типичный Петропавловск".

В подписи к посту сообщалось, что мужчина пришел на свидание с несовершеннолетней.

"На видео молодой человек, примерно 25 лет, который пришел на свидание к совсем еще юной девочке. Из переписки о его нескромных желаниях узнали дворовые ребята.

Пытался все отрицать, потом предпринял попытку бегства", – написали авторы публикации.

Как можно услышать на видео, подростки в грубой форме спрашивали имя мужчины и признает ли он, что пришел на встречу к 12-летней девочке. Человек на видео отвечать отказывался.

На происшествие отреагировали в пресс-службе МВД.

Как объяснили стражи порядка, 31 марта учащийся одной из школ Петропавловска создал фейковый аккаунт от имени несовершеннолетней девушки.

"В ходе переписки с этого аккаунта была назначена встреча с 26-летним горожанином, на которую подросток прибыл с друзьями. Между мужчиной и несовершеннолетними началась словесная перепалка. В ходе разбирательств вызваны сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

Этот факт был зарегистрирован в Книге учета информации УП города.

"С несовершеннолетним в присутствии законных представителей проведена профилактическая беседа", – добавили полицейские.

Добавим, что согласно статье 746 Кодекса об административных правонарушениях РК, защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно осуществлять свои права, осуществляют их законные представители.

Законными представителями физического лица признаются родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых оно находится.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, участие его законного представителя обязательно. В случае уклонения от явки законный представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут приводу, осуществляемому органом внутренних дел (полицией).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015300-podrostok-predstavilsya-12-letney-devochkoy-i-pozval-na-vstrechu-zhitelya-petropavlovska/