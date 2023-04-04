"11 лет боремся за здоровье Яночки": астанчанка ищет деньги на лечение дочери

Яна. Фото: из личного архива

Яна Арзяева из Астаны родилась на 34 неделе беременности мамы. Во время родов произошла асфиксия головного мозга, а в 8 месяцев ей поставили диагноз "ДЦП", передает корреспондент NUR.KZ.

"Яна родилась недоношенным ребенком. Во время родов произошла асфиксия головного мозга. Около месяца мы провели в больнице. Неделя реанимации, аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ред.), врачи боролись за жизнь. К радости, Яночка пошла на поправку и нас выписали домой с положительной динамикой.

Как и все люди, я строила планы, мечтала, хотела увидеть первые шажочки. Но в 8 месяцев был поставлен страшный диагноз - ДЦП (спастическая диплегия). Уже 11 лет мы боремся за здоровье Яночки, за плечами - четыре перенесенных операции, бесконечное количество реабилитаций в государственных и частных клиниках", – говорит мама, Наталья Арзяева.

После реабилитации в медцентре в Челябинске у Яны случился прогресс - там она научилась ходить с опорой, самостоятельно стоять, делать самостоятельны шаги. Всего девочка прошла 13 реабилитаций, в мае этого года предстоит еще одна.

Но на курс нужны деньги - 2 400 000 тенге.

"Это - огромная сумма, она непосильна нашей маленькой семье, я вынуждена просить о помощи наших земляков, казахстанцев. Помогите, пожалуйста, подарить Яне здоровое детство", – заключила мама.

Реквизиты:

Кaspi: 4400 4302 3185 0063

ИИН 921104450756

Карта привязана к номеру: +7 702 256 20 92

Арзяева Наталья Николаевна, мама

Сбербанк России: 2202205076226866

89220165092

Арзяева Наталья Николаевна

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015249-11-let-boremsya-za-zdorove-yanochki-astanchanka-ischet-dengi-na-lechenie-docheri/