Необычные заграждения установили на одной из автотрасс Казахстана (фото)

"Вращающееся" барьерное ограждение. Фото: t.me/qazavtojol

На трассе "Екатеринбург-Алматы" начали установку "вращающегося" барьерного заграждения. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального оператора автодорог республиканского значения "Казавтожол".

Сообщается, что дорожники приступили к установке барьерного ограждения нового типа на автодороге республиканского значения "Екатеринбург-Алматы".

"Роликовое барьерное ограждение, рассеивающее энергию удара, устанавливают на островке безопасности, который находится на 1246-м километре (рядом с развязкой Тлендиева в черте Астаны) вышеупомянутой трассы", – сообщили в "Казавтожол".

"Вращающееся" барьерное ограждение. Фото: t.me/qazavtojol

Отмечается, что преимуществом данного устройства является то, что конструкция преобразовывает энергию столкновения в энергию вращения.

"Так, за счет вращения барабанов попавшее в аварию транспортное средство не отбрасывается от ограждения, а движется вдоль него. Соответственно, транспорт остается на проезжей части", – объяснили в "Казавтожол".

Сообщается, что в отрасли дорожное ограждение нового типа применяют на сложных участках автодорог: крутых поворотах, скалистых дорогах, въездах и выездах из туннелей, развязках, автомагистралях, перекрестках и других. Устройство, как отмечается, повышает личную безопасность пассажиров и водителей.

"В течение месяца также планируется установить роликовое барьерное ограждение близ поселка Талапкер в Акмолинской области на 1239-м километре трассы "Екатеринбург-Алматы", – гласит сообщение.

Какие еще меры предпринимаются ради безопасности водителей?

С наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступили к мероприятиям по повышению уровня безопасности дорожного движения на республиканских трассах, сообщается на официальном сайте "Казавтожол".

Таким образом, планируется установить:

около 8 тысяч новых дорожных знаков;

19 тысяч катафотов (светоотражающих оптических устройств);

3,5 тыс. кв. м шумовых полос;

10 тысяч сигнальных столбиков.

Кроме того, планируется нанести более 23 тысяч километров дорожной разметки, отремонтировать 179 автопавильонов и площадок отдыха и многое другое.

Запланировано устройство дополнительного освещения на определенных участках автодорог "Екатеринбург-Алматы", "Самара-Шымкент", "Костанай-Аулиеколь-Сурган" и в черте населенных пунктов – Тонкерис, Арайлы, Астраханка в Акмолинской области, Подстепное в ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015245-neobychnye-zagrazhdeniya-ustanovili-na-odnoy-iz-avtotrass-kazahstana-foto/