Райакиматы Алматы будут ремонтировать дороги из собственного бюджета
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Районные акиматы Алматы теперь самостоятельно будут вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Так, сообщается, что акиматы районов теперь могут не только ремонтировать улицы самостоятельно, но и оказывать социальную поддержку уязвимым слоям населения, а также вести работы по подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций и так далее.
Это стало возможным благодаря тому, что бюджеты акиматов районов Алматы увеличили более чем в два раза в рамках децентрализации функций. Наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов передано более 73,5 млрд тенге:
- Алатауский – 17 млрд тенге;
- Алмалинский – 5,9 млрд тенге;
- Ауэзовский – 13,3 млрд тенге;
- Бостандыкский – 7,5 млрд тенге;
- Жетысуский – 7,9 млрд тенге;
- Медеуский – 7 млрд тенге;
- Наурызбайский – 5,6 млрд тенге;
- Турксибский – 9 млрд тенге.
"До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение.
Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района, и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг", – рассказали в акимате.
В целом, районным акиматам передано 15 функций:
- дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения;
- реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций;
- текущий ремонт автомобильных дорог;
- жилищная помощь;
- государственная адресная социальная помощь;
- социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;
- социальная помощь и социальное обеспечение;
- социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;
- социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;
- обеспечение занятости населения;
- государственная адресная социальная помощь;
- реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе, размещение государственного социального заказа;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения находящихся в коммунальной собственности;
- инвентаризация жилищного фонда.
Также в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения.
Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания.
А благодаря передаче функции управления городской мобильности города Алматы по проведению текущего ремонта дорог районные акиматы будут оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно проводить работы, обеспечивая должный контроль за подрядными организациями на местах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015234-rayakimaty-almaty-budut-remontirovat-dorogi-iz-sobstvennogo-byudzheta/