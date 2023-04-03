Райакиматы Алматы будут ремонтировать дороги из собственного бюджета

Ремонт дорог. Иллюстративное фото: pixabay.com

Районные акиматы Алматы теперь самостоятельно будут вести работы по текущему ремонту дорог и инженерных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Так, сообщается, что акиматы районов теперь могут не только ремонтировать улицы самостоятельно, но и оказывать социальную поддержку уязвимым слоям населения, а также вести работы по подушевому финансированию дошкольных организаций, творческих кружков и спортивных секций и так далее.

Это стало возможным благодаря тому, что бюджеты акиматов районов Алматы увеличили более чем в два раза в рамках децентрализации функций. Наряду с новыми функциями в акиматы восьми районов передано более 73,5 млрд тенге:

Алатауский – 17 млрд тенге;

Алмалинский – 5,9 млрд тенге;

Ауэзовский – 13,3 млрд тенге;

Бостандыкский – 7,5 млрд тенге;

Жетысуский – 7,9 млрд тенге;

Медеуский – 7 млрд тенге;

Наурызбайский – 5,6 млрд тенге;

Турксибский – 9 млрд тенге.

"До принятия изменений по децентрализации функций районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение.

Передача новых функций в районные акиматы и выделение дополнительного финансирования будет способствовать оперативному принятию решений на местах, обеспечит эффективное распределение бюджетных средств, исходя из потребностей населения каждого района, и позволит вести дальнейший контроль исполнения данных услуг", – рассказали в акимате.

В целом, районным акиматам передано 15 функций:

дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения; реализация подушевого нормативного финансирования спортивных секций; текущий ремонт автомобильных дорог; жилищная помощь; государственная адресная социальная помощь; социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов; социальная помощь и социальное обеспечение; социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства; социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью; обеспечение занятости населения; государственная адресная социальная помощь; реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе, размещение государственного социального заказа; проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения находящихся в коммунальной собственности; инвентаризация жилищного фонда.

Также в районные акиматы переданы функции управления занятости и социальных программ в части социальной защиты социально-уязвимых слоев населения.

Это позволит сократить сроки оказания услуг по выплате пособий, обеспечит полный охват нуждающихся каждого района и предоставит жителям возможность получать услуги в районе проживания.

А благодаря передаче функции управления городской мобильности города Алматы по проведению текущего ремонта дорог районные акиматы будут оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно проводить работы, обеспечивая должный контроль за подрядными организациями на местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015234-rayakimaty-almaty-budut-remontirovat-dorogi-iz-sobstvennogo-byudzheta/