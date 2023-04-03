Более двух часов искали возле Сайрана пропавшего 4-летнего мальчика

Маленький Амир и полицейский. Фото: Polisia.kz

Полицейские Алматы больше двух часов искали четырехлетнего мальчика, потерявшегося около алматинского озера Сайран вечером, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщение об исчезновении четырехлетнего Амира поступило в полицию в 19:15. По словам папы малыша, он отвлекся в бутике и потерял сына из виду. А когда самостоятельно найти ребенка не удалось, мужчина, как сообщается, решил обратиться в полицию.

"На поиски мальчика были брошены максимальные силы строевых и оперативных подразделений ДП: патрульная полиция, участковые инспекторы, сотрудники криминальной и ювенальной полиции", – говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели прилегающий к озеру жилой массив, места общепита, куда ребенок мог зайти погреться, заброшенные участки и другие возможные места.

Через более чем два часа – в 21:25 – ребенка нашли целым и невредимым, рассказали в полиции.

"Без внимания не оставили дворы жилых домов, детские площадки. Заехали в ЖК “Каусар”. Мальчик, схожий по приметам, стоял посреди двора. Он был растерян, видно, пытался найти родных или свой дом, но не плакал, держался молодцом. В этот вечер было очень холодно.

В первую очередь мы его согрели, в ближайшем магазине купили перекус и повезли к отцу. Очень контактный, общительный ребенок, можно сказать, не по возрасту самостоятельный. Возможно, поэтому, пока папа отвлекся, он решил прогуляться. Самое главное – Амир найден невредимым, и сейчас находится со своей семьей", – рассказал один из полицейских, принимавших участие в поисках мальчика, Ержан Аманжол.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении, сообщается на сайте "Электронного правительства".

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, а также возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Следует помнить, что для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Если дело касается несовершеннолетних детей, то нужно придерживаться правил:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего лица, и в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015211-bolee-dvuh-chasov-iskali-vozle-sayrana-propavshego-4-letnego-malchika/