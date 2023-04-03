Алматинцам посоветовали весной носить в горы белую одежду

Горы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Врачи Алматы во время напомнили алматинцам об угрозе укуса энцефалитного клеща, который может привести к смерти, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали главный внештатный травматолог-ортопед УОЗ Алматы Канат Тезекбаев и внештатный эпидемиолог УОЗ Эльвира Ибрагимова, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу.

"Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте при ГКБ№4, ГКБ№7, БСНП, ЦКГБ, ЦДНМП, в поликлиниках по месту жительства", - сообщили врачи.

Удалить клеща можно и дома, для этого нужно использовать специальный пинцет с зажимом. Нужно захватить клеща как можно ближе к месту присасывания, держа пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса, затем нужно повернуть тело клеща вокруг оси. Клещ должен вскоре сам выйти из кожных покровов.

Чтобы защититься от опасных насекомых, медики рекомендуют также использовать специальные средства, которые не просто отпугивают, а убивают клеща. Средство парализует его дыхательную систему и насекомое погибает в среднем за 5 минут, не успев впиться в кожу. Спрей наносится только на одежду.

"Клещи в основном кусают человека в местах с наиболее мягкими тканями кожи, к которым относятся место за ушами, шея, волосистая часть головы, внутренние стороны локтей, под мышками, живот, пах, внутренние стороны голеней, под коленями. Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество", - говорит Канат Тезекбаев.

При этом врачи напоминают, что клещевой энцефалит - опасная вирусная инфекция, которая встречается в стойких природных очагах, проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Клещи могут нападать на человека в любое время дня и ночи в течение весны и всего лета.

Если клещ, зараженный энцефалитом, все же укусил, необходимо в течение трех дней провести экстренную профилактику. Ввести противоклещевой иммуноглобулин в дозе 1 мл на 10 кг веса или принимать йодантипирин по соответствующей схеме. Осложнения энцефалита настолько опасны, что лучше подстраховаться заранее, отмечают медики.

Эльвира Ибрагимова рассказала, что лучше надевать белую одежду при походе в горы, так как клеща может быть не видно. Иногда, по ее словам, его можно не увидеть в первый же день.

Медик отмечает, что до 10% случаев укусов клещей могут быть летальными.

Кроме того, можно провести вакцинацию - она показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории или пребывающим на ней. Предварительно человека должен осмотреть врач.

Схема вакцинации состоит из двух прививок с интервалом 1-7 месяцев и ревакцинации через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Первую инъекцию предпочтительно проводить в осенний период (октябрь-ноябрь), вторую - через 1-2 месяца.

Можно также проводить профилактику, чтобы избежать заражения дачного участка клещом - вывозить мусор с территории, обрабатывать шерсть питомцев спецсредством и обследовать их, сажать отпугивающие растения, очищать землю от залежавшихся веток и травы, стричь газон, а также установить кормушки для птиц и ликвидировать грызунов. А возле забора можно создать препятствие в виде дорожки из опилок или гравия шириной 100 см.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015149-almatintsam-posovetovali-vesnoy-nosit-beluyu-odezhdu-pri-pohode-v-gory/