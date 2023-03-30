Движение по некоторым улицам изменили в Астане

Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

Движение по некоторым улицам в Астане были временно изменены. С чем связаны эти изменения, объяснили в городском акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В акимате Астаны напомнили, что дорожный знак 5.9 "Полоса для маршрутных транспортных средств" по проспекту Жумабека Ташенова от одноименного переулка до улицы Амман был демонтирован в январе прошлого года. Это, по их словам, не означает изменение концепции обеспечения приоритета общественного транспорта.

"Если обратите внимание, в этом случае по проспекту Республики и улицы Жумабека Ташенова внесены изменения в организацию движения только на одном участке, что объясняется необходимостью обеспечения более безопасного съезда транспорта в первую полосу перед нерегулируемым поворотом в сторону улицы Амман", – пояснили в столичном акимате корреспонденту NUR.KZ.

При этом, как отмечается, предварительные расчеты и практика показали, что это решение не снижает скорости движения общественного транспорта на данном участке.

Кроме того, в акимате Астаны напомнили, что с 25 марта были временно ограничены действия знаков 5.9. "Полоса для маршрутных транспортных средств" на нескольких улицах.

"Сообщаем, что с 25 марта 2023 года временно – на период проведения строительных работ по улице Бейсековой (строительство двухуровневой развязки) – были ограничены действия знаков 5.9. "Полоса для маршрутных транспортных средств" по проспекту Тлендиева от СШ №18 до улицы Улытау и проспекту Косшыгулулы от улицы Кумисбекова до улицы Бейсековой для компенсации потерь пропускной способности в направлении от очагов перегруженных транспортных узлов", – рассказали в акимате.

При этом, как сообщается, существенных снижений скоростей движения общественного транспорта на данных участках не наблюдается.

В акимате Астаны обратили внимание на то, что действие знака 5.9 "Полоса для маршрутных транспортных средств" ограничено путем наклейки полосы красного цвета, что соответствует дорожному знаку 5.9.1 "Конец полосы для маршрутных транспортных средств". Это позволяет водителю обратить внимание на произошедшие изменения в организации дорожного движения.

Согласно информации на сайте zarul.kz, знак 5.9 "Полоса для маршрутных транспортных средств" – полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.

Тогда как знак 5.9.1 "Конец полосы для маршрутных транспортных средств" – конец полосы, предназначенной для движения только маршрутных транспортных средств и другого общественного транспорта, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014755-dvizhenie-po-nekotorym-ulitsam-izmenili-v-astane/