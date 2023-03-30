Усевшийся посреди оживленной дороги мужчина озадачил водителей в Алматы (видео)

Случай на дороге в Алматы. Кадр из видео: t.me/egovpress

В мессенджере Telegram распространился видеоролик, снятый на улицах Алматы. На кадрах неизвестный мужчина сидит посреди оживленной дороги. Случай прокомментировали в ДП города.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. В посте указывается, что случай произошел на пересечении улиц Казыбек би и Панфилова в Алматы.

На кадрах видеоролика посреди оживленной дороги, предположительно, вечером на земле сидит мужчина. В это время вокруг него собралось несколько человек. В публикации отметили, что действия мужчины, сидящего на дороге, помешали другим водителям.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"Гражданин Б. 1998 года рождения, который минувшей ночью нарушил общественный порядок на пересечении улиц Панфилова и Казыбек би, привлечен к ответственности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил дебош", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП города.

Нарушителя подвергнут административному аресту.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Алмалинского района в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 КРКобАП, части 1 статьи 615 КРКобАП и по части 1 статьи 434 КРКобАП.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы, гражданин Б. был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Согласно части 1 статьи 440 КРКобАП, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП.

А в соответствии с частью 1 статьи 615 КРКобАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП.

Согласно части 1 статьи 434 КРКобАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Казнете распространился видеоролик с участием водителей трех внедорожников в Алматы, чьи действия привели в ярость водителей других машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014742-usevshiysya-posredi-ozhivlennoy-dorogi-muzhchina-ozadachil-voditeley-v-almaty-video/