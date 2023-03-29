Имама, которого ударили ножом более 10 раз, выписали из больницы в Астане

Палата. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Астане выписали из больницы работника мечети, который две недели назад получил множество ножевых ранений. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Управления общественного здравоохранения столицы.

Надыров Муслухаддин, получивший множественные ножевые ранения во время намаза две недели назад, как сообщается, был выписан из больницы.

"Пациент выписан домой. Чувствует себя хорошо. Ему потребуется время на полное восстановление", – сказал лечащий врач, хирург Многопрофильной городской больницы №3 Арман Саркытбай.

Муслухаддин поблагодарил руководство и коллектив больницы за спасение своей жизни.

"Меня привезли в больницу в бессознательном состоянии, с 14 ножевыми ранениями. Врачи во главе с директором больницы Жулдыз Данбаевой буквально вытащили меня с того света", - сказал он.

Ранее мы писали, что 14 марта в одном из столичных мечетей произошло нападение на имама. Священнослужитель получил более 10 ножевых ранений и попал в больницу. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Сообщалось, что за день до этого задержанный вместе с возлюбленной совершил обряд никах (бракосочетание), но на следующий день произошел конфликт.

Согласно информации на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана, никах – мусульманский обряд бракосочетания.

Синонимом слова "никах" является "’акыд", означающее договор, связывающий семейными узами жениха и невесты, слияние их жизненных путей. Совершая никах, они дают торжественное обещание друг другу делиться радостями и успехами, тревогами и трудностями, растить детей, дать им достойное воспитание и образование, то есть во всех делах быть опорой и надежным супругом и помощником во всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014620-imama-kotorogo-udarili-nozhom-bolee-10-raz-vypisali-iz-bolnitsy-v-astane/