Актюбинец в суде отстоял право жить в квартире с бывшей женой и ее новым возлюбленным

Супруги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе рассмотрели необычное гражданское дело. Мужчина подал в суд на бывшую супругу и отстоял право жить с ней вместе в одной квартире. Причем у женщины уже появился новый спутник жизни, передает "Диапазон".

Житель Актобе подал иск в суд на экс-супругу. Он объяснил, что у него с бывшей женой есть общая квартира, сейчас она там живет со своим новым возлюбленным, а он же лишен этого права.

Мужчина потребовал, чтобы ему позволили вселиться в спорную квартиру, определить за ним жилую комнату, а коридор, туалет и кухню оставить в общем пользовании.

При этом ответчица в суде заявила, что не препятствует вселению экс-супруга и даже готова отдать ему зал.

Суд посчитал справедливыми требования разведенного истца и определил за ним жилую комнату площадью 15,7 кв. м., для его бывшей жены - комнату площадью в 13,2 кв. м.

А ванной, туалетом, коридором и кухней экс-супруги смогут пользоваться на равных правах.

В Кодексе РК "О браке" указывается, что имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью.

Раздел общего имущества может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.

Общее имущество может быть разделено между супругами по их соглашению.

В случае спора раздел общего имущества, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в порядке медиации или в судебном порядке.

При разделе общего имущества и определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из интересов одного из супругов, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи без согласия второго супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014556-aktyubinets-v-sude-otstoyal-pravo-zhit-v-kvartire-s-byvshey-zhenoy-i-ee-novym-vozlyublennym/