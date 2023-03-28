Движение ряда автобусов изменят на день в Алматы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Управление городской мобильности Алматы предупредило жителей и гостей южной столицы об изменении движения ряда автобусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Изменения в схемы ряда маршрутов вносятся в связи с проведением чемпионата по легкой атлетике завтра, 29 марта 2023 года.

Временные изменения коснутся следующих маршрутов:

№105 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот направо на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – разворот после посещения ОП "ЖК Атлетическая деревня" (восток) – ул. Аднан Мендереса – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

– В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот направо на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – разворот после посещения ОП "ЖК Атлетическая деревня" (восток) – ул. Аднан Мендереса – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений; №19 – В Западном направлении – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – движение в сторону КП "Нуркент" – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении;

– В Западном направлении – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – движение в сторону КП "Нуркент" – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении; №201 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу, расположенную параллельно ул. Момышулы – движение в сторону ОП "Школа-гимназия №209" – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении.

В официальном Instagram-аккаунте Федерации легкой атлетики РК говорится, что 29-31 марта в Алматы на легко-атлетическом стадионе Алматы-Арена состоится Чемпионат Республики Казахстан по метаниям, спортивной ходьбе и бегу на длинные дистанции по шоссе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014422-dvizhenie-ryada-avtobusov-izmenyat-na-den-v-almaty/