Решили погулять: пропавших в Актобе девушек нашли спустя две недели в Алматы

Девушка. Иллюстративное фото: Maria Korneeva/Getty Images

Две молодые девушки пропали без вести в Актобе - спустя две недели их нашли в южной столице. Пропавшие заявили, что просто решили погулять, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Ранее информация о пропаже девушек появилась в группе volontery_lider_aktobe в Instagram. Волонтеры сообщали о том, где возможно могут оказаться эти девушки.

Сегодня стражи порядка сообщили, что 14 марта в полицию с заявлением об исчезновении обратились родственники девушек 19 и 20 лет.

Родные заявили, что девушки вышли из дома и не вернулись, на телефонные звонки они не отвечали.

"Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативных мероприятий в результате чего поступила информация о том, что пропавших девушек видели в Актау, однако найти их там не удалось", - заявили в полиции.

Однако спустя две недели после пропажи девушки были найдены в Алматы, они доставлены в отдел полиции.

Как отметили стражи порядка, подруги пояснили, что просто решили погулять и не предупредили родственников.

Добавим, что, по данным на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;

изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014411-reshili-pogulyat-propavshih-v-aktobe-devushek-nashli-spustya-dve-nedeli-v-almaty/