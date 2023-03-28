"Попал в реанимацию после рождения": алматинка мечтает вылечить сына от ДЦП

Артур с мамой. Фото: из личного архива

Артур Селянин из Алматы родился на 8 месяце беременности мамы – внутриутробно произошел резус-конфликт. В результате ребенку в 10 месяцев выставили диагноз "ДЦП", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я очень ждала рождения своего второго малыша. Никто даже подумать не мог о том, что нас ждет. Беременность протекала хорошо, но на 27 неделе беременности у нас с сыном произошел резус-конфликт внутриутробно. Антитела начали расти стремительно, отвергая мой плод, а на сроке 8 месяцев показатель стал критическим.

Через двое суток родился мой сын Артур весом 2,5 кг. В первые же минуты после его рождения его отнесли в реанимацию. Три недели он провел там, ему провели замену крови через пуповину, интенсивное медикаментозное лечение по снижению общего билирубина в крови. Артура удалось вывести из критического состояния в стабильно тяжелое. После интенсивного лечения билирубин пошел на спад", – вспоминает мама мальчика, Ольга Селянина.

Однако, когда Артура перевели в палату, у него случилась остановка дыхания. Ребенка снова перевели в реанимацию.

В 10 месяцев мальчику поставили диагноз "ДЦП, дискинетическая форма, задержка речевого развития и задержка психоречевого развития". Начались постоянные занятия, реабилитации, лечение, консультации у специалистов. Все старания дают положительный результат. Но на все это нужны деньги. Единственным кормильцем семьи является супруг Ольги.

"Я все свое время провожу с Артуром, занимаюсь его восстановлением. Все реабилитации мы посещаем на платной основе. На это уходит очень много времени и средств: в среднем один курс реабилитации обходится нам в 400 000 тенге за 10 дней. Занятия стараемся получать каждые два месяца.

На данный момент Артуру 3 года и 7 месяцев, до двух лет мы всех специалистов оплачивали самостоятельно, потратив на это все свои сбережения. Но этого оказалось мало, и мне пришлось обратиться за помощью к неравнодушным людям. Мы в течение года ежемесячно проходили реабилитацию и лечение в частном реабилитационном центре в Алматы.

За этот период Артур научился держать голову, сидеть при помощи фиксации ног, стоять, держась обеими ручками. Научился пить из кружки, жевать твердую пищу, задувать свечи и издавать много звуков и слогов. Для детей с диагнозом "ДЦП" это огромный успех", – говорит мама.

Но останавливаться на достигнутом нельзя, иначе прогресс пойдет на спад. Прогнозы специалистов положительные: мальчик сможет научиться ходить и, возможно, станет социально адаптированным, так как интеллект у Артура сохранен. Но у родителей не осталось средств на дальнейшую реабилитацию. На сегодня требуется 1 965 000 тенге.

"Для нас важна любая финансовая помощь. Даже самая маленькая помощь и поддержка – это огромный вклад в здоровье и дальнейшие успехи маленького Артура", – заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8806 5939 Ольга С., мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014285-popal-v-reanimatsiyu-posle-rozhdeniya-almatinka-mechtaet-vylechit-syna-ot-dtsp/