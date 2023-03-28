Почти 10 млн тенге не досчитались при аудите дирекции музеев Астаны

Макеты в музее. Фото: телеканал "Астана" / Astana TV

Аудиторы не досчитались 9,5 млн тенге, проверив деятельность дирекции музеев Астаны. На эту сумму предприятие заключило договоры на изготовление и реставрацию макетов, передает телеканал "Астана".

Как говорится в сюжете, ревизоры считают, что договоры на изготовление и реставрацию макетов для музеев Астаны на сумму 9,5 млн тенге заключались в обход конкурса госзакупок и были фиктивными.

По их словам, некоторые "исполнители" даже не были предпринимателями и не подозревали, что их данные указаны в документах. Один из них, по информации телеканала, сообщил, что дал банковскую карту знакомому, а спустя время обнаружил, что через нее "прогнали" около 10 млн тенге.

Впрочем, над макетами все же кто-то поработал.

"Данные макеты были изготовлены из дешевого материала и некачественно. При этом происхождение неизвестно.

Аудиторские доказательства и материалы аудита в настоящее время переданы в департамент экономических исследований по городу Астана и в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан для принятия процессуального решения", – сообщил глава отдела департамента внутреннего госаудита по Астане Саят Шайкенов.

Добавим, что, согласно информации на сайте госпредприятия, "Дирекция объединенных музеев города Астана" была создана в 2020 году постановлением акима столицы.

В настоящее время в состав дирекции входят музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР", музей имени Сакена Сейфуллина, триумфальная арка "Мәңгілік ел", центр по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, этно-мемориальный комплекс карта Казахстана "Атамекен".

Целью госпредприятия является проведение всех форм музейной работы для сохранения и изучения материально-культурного наследия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014270-pochti-10-mln-tenge-ne-doschitalis-pri-audite-direktsii-muzeev-astany/