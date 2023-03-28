Жаркую погоду обещают синоптики в казахстанских мегаполисах

Цветы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 28 марта, в трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, днем температура воздуха составит плюс 18-20 градусов, ночью похолодает до плюс 6-8 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также прогнозируют погоду без осадков. В дневное время термометры покажут до плюс 11-13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0 - минус 2 градусов. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 2-7 м/с.

Кроме того, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Шымкенте сегодня солнечно, днем ожидается до плюс 24-26 градусов, ночью температура опустится до плюс 13-15 градусов. В мегаполисе прогнозируют также усиление ветра до 5-10 м/с.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014262-zharkuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-v-kazahstanskih-megapolisah/