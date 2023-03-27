Двоих туристов целую ночь искали спасатели в горах Алматы (фото)

Двоих туристов спасли в горах Алматы. Фото: МЧС РК

Вчера вечером мужчина и женщина сообщили в ДЧС города Алматы, что заблудились в горах. Целую ночь и все утро спасатели искали пропавших туристов, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По данным ведомства, 26 марта в 23.32 в дежурно-диспетчерскую часть ДЧС города Алматы поступило сообщение о том, что в горах, в районе водопадов и ущелья Аюсай потерялись два человека – мужчина и женщина.

Туристы потеряли обратную дорогу, сбились в темноте с пути и не могут самостоятельно спуститься не могут. Заявителями были сами пострадавшие.

"Местонахождение людей было передано оперативному дежурному Службы Спасения акимата города Алматы. Спасатели в составе 4 человек на одной единице технике выехали на место поисково-спасательных работ.

По прибытию к месту поиска следов людей не было, на указанном месте произошел сход лавины небольшого объема", – рассказали спасатели.

Спасатель. Фото: МЧС РК

Однако спустя час в дежурную часть ДЧС вновь позвонил потерявшийся мужчина. По его словам, они нашли тропу и начали подъем, но после этого связь снова оборвалась.

В 04:20 в ущелье Аюсай дополнительно были отправлены спасатели КСП "Туюк-Су" и Службы спасения в составе 7 человек и 2 единиц техники. На связь туристы больше не выходили, сотовая связь была недоступна.

Сегодня в 6 часов утра было решено отправить на поиски оперативную группу Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в количестве 7 человек, в том числе один кинологический расчет.

Спасатели прибыли на Космостанцию и начали проводить поисковые работы вниз по ущелью. Они были оснащены спутниковой связью.

Спасатели. Фото: МЧС РК

"Работа по поиску продолжалась все утро. В 09:57 поисковой группой спасателей Службы спасения были обнаружены туристы в ущелье Аюсай, выше первого водопада на гребне горы. С мужчиной и женщиной был установлен визуальный контакт. После этого продолжилась операция по спасению людей. В 12:12 спасатели добрались до пострадавших и приступили к спуску туристов. Работа осложнялась крутыми склонами и большим количеством снега", – отметили представители МЧС.

Только в 15:45 спасателям удалось спустили пострадавших к бригаде медиков Центра медицины и катастроф. Сообщается, что состояние обоих было удовлетворительным, и в медицинской помощи они не нуждались.

Два человека спускаются по склону. Фото: МЧС РК

Спасатели напомнили правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркнули специалисты.

Ранее в ДЧС города Алматы предупреждали об опасности схода лавин в горах.

Люди идут по горам. Фото: МЧС РК

Что делать, если вы заблудились?

В Департаменте по ЧС Алматинской области также объяснили, что нужно делать, если вы заблудились.

Первым делом, по словам специалистов, важно не паниковать.

"Действия в состоянии аффекта могут привести к непредсказуемым действиям. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру "112" и передать необходимую информацию", – объяснили эксперты.

Если же нет мобильной связи можно попробовать расположиться на открытой местности и дать сигнал спасателям: в темное время суток можно разжечь костер, а днем – как можно выше развесить яркую одежду.

Также можно попытаться найти водяной поток и идти вдоль устья. Однако этого нельзя делать ночью, так как возле рек обычно много камней, о которые можно повредить ноги.

Если вы слышите звуки либо голоса, следует отреагировать на них, призвав на помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014254-dvoih-turistov-tseluyu-noch-iskali-spasateli-v-gorah-almaty-foto/