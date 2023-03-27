Снежного барса и архаров сняли на видео в горах Жетысуского Алатау

Снежный барс. Кадр из видео: instagram.com/tabigat_union.kz

Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства в своем официальном профиле в Instagram показала кадры с редкими животными.

В горах Жетысуского Алатау сотрудниками ассоциации, учеными-зоологами, егерями и охотоведами охотничьих хозяйств проведен мониторинг животных ресурсов.

"Здесь, на территории охотничьих хозяйств в рамках проекта "по развитию устойчивого туризма" проводятся работы по учету численности снежного барса и других млекопитающих", - уточнили специалисты.

В ассоциации отметили, что работа дает результаты - десятки фотоловушек зафиксировали редких хищников. Собранные материалы будут переданы специалистам.

Также проводился визуальный учет животных, в процессе которого были зафиксированы редкие виды животных.

Сообщается, что ученые видели краснокнижных архаров и медведей.

Отмечено, что проект реализуется при поддержке международных экологических фондов CEPF и WWF.

Также сотрудники поделились кадрами с редкими животными.

На официальном сайте ассоциации "Табигат" говорится, что основными целями Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Табигат" являются:

Сохранение и преумножение биологического разнообразия

Развитие устойчивой модели сохранения и использования биоресурсов

Защита прав и интересов граждан и юридических лиц в сфере охраны, воспроизводства и использования животных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014221-snezhnogo-barsa-i-arharov-snyali-na-video-v-gorah-zhetysuskogo-alatau/