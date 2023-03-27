Снежного барса и архаров сняли на видео в горах Жетысуского Алатау
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Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства в своем официальном профиле в Instagram показала кадры с редкими животными.
В горах Жетысуского Алатау сотрудниками ассоциации, учеными-зоологами, егерями и охотоведами охотничьих хозяйств проведен мониторинг животных ресурсов.
"Здесь, на территории охотничьих хозяйств в рамках проекта "по развитию устойчивого туризма" проводятся работы по учету численности снежного барса и других млекопитающих", - уточнили специалисты.
В ассоциации отметили, что работа дает результаты - десятки фотоловушек зафиксировали редких хищников. Собранные материалы будут переданы специалистам.
Также проводился визуальный учет животных, в процессе которого были зафиксированы редкие виды животных.
Сообщается, что ученые видели краснокнижных архаров и медведей.
Отмечено, что проект реализуется при поддержке международных экологических фондов CEPF и WWF.
Также сотрудники поделились кадрами с редкими животными.
На официальном сайте ассоциации "Табигат" говорится, что основными целями Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Табигат" являются:
- Сохранение и преумножение биологического разнообразия
- Развитие устойчивой модели сохранения и использования биоресурсов
- Защита прав и интересов граждан и юридических лиц в сфере охраны, воспроизводства и использования животных ресурсов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014221-snezhnogo-barsa-i-arharov-snyali-na-video-v-gorah-zhetysuskogo-alatau/