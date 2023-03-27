"На вертолете лететь отказываюсь": пропавших мужчин нашли в ЗКО (видео)

Найденный мужчина. Кадр из видео: instagram.com/batysqaz_tjd

В Западно-Казахстанской области велись поиски мужчин, которые 24 марта выехали на легковом автомобиле и пропали. Их нашли. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

По информации ведомства, 25 марта с 14 часов в 30 км от города Аксай проводились поиски двух мужчин, которые 24 марта выехали на легковой машине и не вернулись.

В работах были задействованы спасатели и техника ДЧС ЗКО, сотрудники и вертолет "Казавиаспаса".

Уже буквально через полтора часа после начала поисков пропавшие были обнаружены между Аксу и Аксаем. Состояние у обоих удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

"На вертолете лететь отказываюсь, своим ходом доберусь. Все хорошо, спасатели прилетели", - отметил один из найденных мужчин.

ДЧС Западно-Казахстанской области призвал граждан соблюдать элементарные правила безопасности:

отправляясь куда-то, сообщите родственникам и друзьям маршрут следования и время возвращения домой;

зарядите сотовый телефон и пополните баланс, также хорошо иметь при себе механические часы;

наденьте яркую одежду;

с собой необходимо взять свисток, спички, компас, запас продуктов, воды, аптечку, топорик, котелок, таблетки сухого спирта для розжига костра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014180-na-vertolete-letet-otkazyvayus-propavshih-muzhchin-nashli-v-zko-video/