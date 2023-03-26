Самолет, летевший в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня ночью самолет Fly Arystan, летевший из Актобе в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Как сообщили представители авиаперевозчика, самолет, вылетевший 26 марта в 01:10 рейсом КС 7775 "Актобе – Актау", совершил вынужденную посадку в Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау. Отмечается, что в городе на момент прилета наблюдался сильный туман.

На данный момент вылет из Атырау запланирован на 13:00 по местному времени (14:00 по времени Астаны).

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – подчеркнули представители авиаперевозчика.

Также сообщается, что пассажирам данного рейса было предоставлено горячее питание и напитки.

Добавим, что по Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка , в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 2-х часов;

при ожидании отправления рейса более 2-х часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью;

при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью; размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время;

предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время; доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Подчеркивается, что указанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10-ти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014075-samolet-letevshiy-v-aktau-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-atyrau/