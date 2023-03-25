Qazaq Air приостановила рейсы в Новосибирск

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпания Qazaq Air сообщила на своем официальном сайте о временном приостановлении рейсов в Новосибирск. В компании назвали причины такого решения.

С 26 марта по 29 марта будут приостановлены рейсы по направлениям Астана – Новосибирск и Усть-Каменогорск – Новосибирск.

Это связано с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.

"Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов", - отметили в компании.

Как уточнил перевозчик, если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте компании, вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные.

"Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания", - говорится в сообщении Qazaq Air.

Отметим, согласно официальному сайту авиаперевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:

Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда. Алматы – Кокшетау, Кызылорда. Актобе — Атырау, Уральск. Туркестан — Актобе. Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014026-qazaq-air-priostanovila-reysy-v-novosibirsk/