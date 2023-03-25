Весеннюю погоду пообещали в крупнейших городах Казахстана в субботу

Подснежники. Иллюстративное фото: pixabay.com

Теплая погода без осадков ждет жителей казахстанских мегаполисов сегодня, 25 марта. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня днем, по прогнозам синоптиков, термометры покажут 17-19 градусов выше нуля. Осадков в городе не ожидается, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане в субботу также ожидается ясная погода без осадков - возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 6-8 градусов. Порывы ветра ожидаются в районе 2-7 м/с. Также стоит отметить, что в городе объявлено штормовое предупреждение из-за тумана.

В Шымкенте прогнозируют ясную и теплую погоду - столбики термометров днем поднимутся до 22-24 градусов со знаком "плюс". В городе пообещали небольшое усиление ветра - его скорость составит 5-10 м/с.

Отметим, на официальном сайте ДЧС Атырауской области, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля и влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих ДТП.

Спасатели рекомендуют при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане.

Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных, однако не рекомендуется использовать дальний свет фар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014005-vesennyuyu-pogodu-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-subbotu/