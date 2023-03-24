Ифтар-меню резко подорожало в Алматы

Ифтар. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Жители Алматы жалуются на резкий скачок цен на ифтар-меню в кафе и ресторанах - стоимость ужина на одного человека доходит до 10 тысяч тенге, сообщает сайт телеканала КТК.

Журналисты поговорили с алматинцем Аблаем Палмагамбетовым. Он соблюдает пост девять лет подряд. Из них последние четыре года алматинец на постоянной основе проводил ауызашар в ресторанах и кафе. Однако на этот раз продолжать подобную традицию мужчина не намерен. Говорит, цены в заведениях Алматы стали неподъемными.

"До начала нынешней оразы я обошел множество кафе и ресторанов, чтобы пригласить родственников и друзей на ауызашар. Но так и не нашел заведения, где были бы приемлемые цены. На одного человека выходит где-то 8-10 тысяч тенге. Это же ненормально. Буквально два-три месяца назад хороший ужин на одного человека обходился в 5 тысяч. В чем причина такого резкого влета цен на ифтар-меню?" - возмущен мужчина.

Очевидную причину называют рестораторы: это увеличение стоимости продуктов питания. В частности, сильно подорожали мясо и овощи.

Предприниматели уверяют, всячески стараются сдержать цены. Однако работать себе в убыток тоже не могут.

"Сейчас вот весеннее подорожание на все продукты, такие как картофель, лук. Потому что сезонность проходит одного продукта, и второй продукт еще не появился на прилавках. Поэтому если лук был 150 тенге, то сейчас он 350, это ожидаемо, это сезонность. И мы тоже должны что-то зарабатывать и с этих денег оплачивать зарплату сотрудникам", - поделилась член Клуба рестораторов Казахстана Зульфия Юсупова.

Ранее ко всем предпринимателям страны обратился верховный муфтий Казахстана. Наурызбай кажы Таганулы призвал бизнесменов снизить цены на социально значимые товары во время священного месяца.

"Призываю как граждан-предпринимателей, так и руководителей торговых центров сделать скидку, учитывая условия жизни нашего народа, в честь священного месяца, максимально снизив цены на социально значимые товары и продукты питания до 10%! Нет никаких сомнений в том, что ваши добрые поступки вернутся к вам", - обратился председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

Рестораторы считают, удержание и даже снижение цен вполне реально. Однако для этого должно вмешаться правительство.

Источник: КТК

Напомним, вчера, 23 марта, начался священный для мусульман месяц - Рамазан. В этом году он продлится до 20 апреля. В этот период мусульмане соблюдают пост Ораза - отказ от приема пищи и воды в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца.

Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Рамазан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамазан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Что такое ифтар?

Согласно определению Энциклопедического словаря, ифтар — это прекращение дневного поста во время священного месяца Рамадан и прием пищи после захода солнца. Совместный ифтар в наше время остается одним из богоугодных дел, это традиция, почитаемая веками.

Вечерний прием пищи (ифтар) необходимо начинать сразу после захода солнца. Его проводят после вечерней молитвы. На более позднее время ежедневное разговение откладывать нежелательно. Точное время начала ифтара ДУМК Казахстана определил для каждого города.

Ифтар (разговение) во время Рамазана необходимо проводить каждый день. Пророк Мухаммед запретил мусульманам держать непрерывный пост на протяжении двух и более дней. После каждого дня поста необходимо прекратить его ифтаром в вечернее время и снова начать поститься утром.

На ифтар во время Рамазана принято собираться всей семьей, приглашать гостей — друзей, родственников, знакомых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014002-iftar-menyu-rezko-podorozhalo-v-almaty/